Türkiye Basketbol Ligi’nin üçüncü haftasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi, sezonun üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Haremspor’a konuk olacak.İSTANBUL (İGFA) - İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve buradaki ilk sezonunda play-off oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi, yeni sezonun üçüncü haftasında Haremspor’a konuk olacak. İlk iki haftada aldığı bir galibiyet ve bir beraberlikle ikinci haftayı 12. sırada kapatan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Haremspor deplasmanında alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanma amacında. Başantrenör Engin Gençoğlu’nun öncülüğünde bütün bir hafta boyunca zorlu mücadeleye hazırlanan Çayırova Belediyesi, Haremspor’u yenerek yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak istiyor. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi’nde herhangi bir eksik bulunmazken, tüm basketbolcular 29 Eylül Pazar günü saat 16.00’da oynanacak müsabakaya hazır.

HEDEF MUTLAK GALİBİYET

İlk iki haftada bir galibiyet bir mağlubiyet alarak 14. Sırada yer alan Haremspor’da da eksik oyuncu yer almıyor. 29 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Beylikdüzü Spor Salonu’nda oynanacak zorlu müsabaka Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalı olan TBF TV’den de canlı olarak yayınlanacak. Ligin üçüncü hafta karşılaşmasına çıkacak Çayırova Belediyesi’nde hedef mutlak galibiyet. Çayırova Belediyesi, iki haftalık deplasman serisinin ardından kendi seyircisiyle ise ligin dördüncü haftasında 5 Ekim Cumartesi günü OGM Ormanspor’u ağırlayacağı karşılaşmada buluşacak.