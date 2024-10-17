Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Bursa'da sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte Bursa'nın zirvesi Uludağ'a da ilk kar düştü. Çok kısa süren yağış yerini sonra yağış ve sise bıraktı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Meteorolji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sıcaklıkların ani düşeceği uyarısı sonrası gözler Uludağ'a çevrilmişti.

Bursa'nın turizm cenneti ve kayak merkezi Uludağ'a öğle saatlerinde ilk kar düştü.

Ancak bir kaç dakika süren kar yağışı daha sonra yerini yağış ve sise bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre Cuma gününden itibaren Uludağ’da karla karışık yağmur etkili olacak.

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden Uludağ’da 18 Ekim Cuma günü sıcaklık en düşük o, en yüksek 7 derece olacak. 19 Ekim Cumartesi ünü ise sıcaklık sıfırın altına düşerek, -1-7 derece arasında seyredecek.

20 Ekim Pazar gününden itibaren ise sıcaklıklar 10 derecenin üzerine çıkacak.