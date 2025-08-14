AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Partinin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 24 yıldır milletimize hizmetten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, partinin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “AK Parti’de 24 yılın hikayesi, birlik ve kardeşliğin Türkiye'sidir” vizyonuna vurgu yapan Başkan Gürkan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin huzura, istikrara ve güvene en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde yine milletin kendisi tarafından kurulan AK Parti’mizin 24. yaşını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 24 yıl önce başlayan bu kutlu davamızda, Bursa teşkilatları olarak O’nunla birlikte milletimize hizmet etmekten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Ülkemize her alanda çağ atlatan AK Kadrolar olarak, Türkiye Yüzyılı’nda da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, samimiyet ve heyecanla yürüdüğümüz bu kutlu yolda yine milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle; partimizin kuruluşundan bugünlere gelmesinde emeği geçen, ebediyete intikal etmiş kıymetli büyüklerimizi ve dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, 24 yıldır bu sevdaya gönül veren tüm yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Her zaman yanımızda durarak AK Parti’yi 24 yıldır iktidarda tutan aziz milletimizin desteğiyle gelecekte de nice zaferleri, nice başarıları hep birlikte yaşamayı diliyor; saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”