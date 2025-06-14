Nuri Erbak Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan okul dergisi "Nefes", beşinci sayısıyla okurlarıyla buluştu. Hem içerik kalitesiyle hem de özgün tasarımıyla büyük beğeni toplayan “Nefes” Bursa eğitim camiasında da ilgiyle karşılandı.BURSA (İGFA) - Nuri Erbak Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri Bursa İlçe Müdürü Mustafa Sevinç ve şube müdürlerini ziyaret ederek Nefes’in yeni sayısını takdim etti.

Dergi; öğretmen ve öğrenci yazıları, kültür-sanat içerikleri, okulda gerçekleştirilen etkinlikler ve özel dosya konularıyla hem bilgilendirici hem de ilham verici bir kaynak niteliğinde. Ö ğrenciler, yazı işleri sürecinde fikir üretiminden tasarıma, redaksiyondan dağıtıma kadar tüm aşamalarda aktif rol aldı.

Okul Müdürü Taha Karagöz derginin yeni sayısıyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: " Nefes dergisi, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin düşüncelerini ifade ettiği, kendilerini özgürce ortaya koydukları bir alan. Beşinci sayıya ulaşmak bizler için büyük bir gurur. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. İlçe Milli eğitim müdürümüz Sayın Mustafa Sevinç ve ve şube müdürlerimizin takdir ve destekleri bizleri her sayıda bir öncekinden daha kaliteli ve daha iyi bir dergi ortaya koyma yönünde yüreklendiriyor."

Karagöz, “ Eğitime yönelik üretmiş olduğumuz tüm projelerde olduğu gibi her yıl yayınladığımız, dergimizin sponsoru olan ve katkılarını esirgemeyen Sayın Mehmet Erbak’a ve şahsında Uludağ İçecek AŞ’ye teşekkür ediyoruz. ” diyerek, duydukları minnettarlığı dile getirdi.

Her sayısıyla büyüyen dergi, öğretmenlerinin ve öğrencilerinin üretkenliğini ve kendine güvenini desteklemeye devam ediyor.