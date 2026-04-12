Bursa'nın köklü tarihini sporun enerjisiyle buluşturan '18. Uluslararası Bursa Osmangazi Tarihi Kent Koşusu', yoğun katılım eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu. Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 'Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi' programları çerçevesinde kentin fethinin 700. yılına özel anlam kazandı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, tarih ile sporun iç içe geçtiği unutulmaz bir güne ev sahipliği yaptı. Bursa'nın tarihi dokusu içinde gerçekleşen koşuda katılımcılar, geçmişin izlerini taşıyan sokaklarda yarışmanın heyecanını yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, start öncesinde Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile birlikte alana gelerek, şu açıklamalarda bulundu:

'700 yıldır buradayız dedik, inşallah nice 700 yıllar daha burada olmaya devam edeceğiz. Bugün yaklaşık 1450 sporcumuz ve atletimiz koşuya katılıyor. Bunların 800'ü erkek, 600'ü kadın sporculardan oluşuyor. En genç katılımcımız 2023 doğumlu, en yaşlı sporcumuz 80 yaşında. Sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek, aynı zamanda tarihi Osman Gazi'mizi ve Bursa'mızın eşsiz tarihi mekanlarını tanıtmak ve daha fazla insanın bu değerleri yerinde görmesini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Gemlik Belediye Başkanımıza da bizlere eşlik ettiği için teşekkür ediyorum. Birlikte koşacağız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.'

Başkan Erkan Aydın'ın Saltanat Kapı'da verdiği startla başlayan yarışta sporcular, kentin tarihi merkezinden geçen 4 bin 136 metre uzunluğundaki parkur boyunca Bursa'nın simgesel noktaları arasında koştu. Tarihi çarşılar, dar sokaklar ve kentin kültürel mirasını yansıtan güzergah üzerinden devam eden yarış, Pınarbaşı Meydanı'nda tamamlandı.

BAŞKAN AYDIN PARKURU TAMAMLADI

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği koşuda Başkan Erkan Aydın sporcularla birlikte parkura çıktı. Şükrü Deviren ile omuz omuza koşan Aydın, istikrarlı temposuyla dikkat çekerken bitiş noktasında vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Gösterdiği performansla sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken Aydın, 'Koşumuzu tamamladık. Biz de veteranlar olarak parkurdaydık. Gemlik Belediye Başkanımızla birlikte yaklaşık 40 dakika civarında tüm parkuru koşarak, Tarihi Kent Koşusu'nun 18'incisini başarıyla tamamladık. Aynı zamanda Bursa'nın fethinin 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz organizasyonların bir yenisini daha bugün tamamlamış olduk. Katılım sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Günümüzde sağlıksız beslenme ve obezitenin arttığı bir dönemde, spora ve sağlıklı yaşama olan bu ilgi bizler için son derece değerli ve anlamlı. Açıkçası parkurun ortasında zorlanırım diye düşünmüştüm ama güzel bir tempoyla bitirdik. 50 yaş üstünde ben, 60 yaş üstünde Şükrü başkanımız dereceye girmiş sayılırız' diye konuştu.

'30 BİN TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE ESKİŞEHİR'DE OLACAĞIZ'

Bursaspor'un bugün Ankara Demirspor ile oynayacağı karşılaşmaya da değinen Başkan Aydın, 'Buradan doğrudan Bursaspor maçına Eskişehir'e gidiyoruz. İnşallah rakiplerimizin puan kaybetmesiyle bugün şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Yaklaşık 30 bin taraftarımızla birlikte Eskişehir'de olacağız. Eskişehir bizim hem kardeş şehrimiz hem de rekabet içinde olduğumuz bir şehir. Sağ olsunlar bugün bizlere ev sahipliği yapıyorlar. Güzel bir atmosferde, şampiyonluk havasıyla sahadan galibiyetle ayrılmak ve akşam bu başarıyı hep birlikte kutlamak istiyoruz. Temennimiz bu yönde' ifadelerini kullandı.

Yarışın ardından dereceye giren sporcular performanslarıyla büyük takdir topladı. Kadınlar kategorisinde Ülfet Mutlu Gökova, 16:53'lük derecesiyle zirveye adını yazdırırken; Rahime Çotuk 17:00 ile ikinci, Asya Gökova 17:10'luk derecesiyle üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Berk Öztürk 13:16'lık derecesiyle finiş çizgisini ilk geçen isim olurken, Muhammed Bilal Osman 13:18 ile ikincilik, Sefa Özdemir 13:20'lik derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıktı. Aynı zamanda engelli sporcu Hakan Kurtul, Tarihi Kent Koşusu'nu başarıyla tamamlayarak özel kupayı kazandı.

Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile Osmangazi Belediyesi başkan yardımcılarının elinden aldı. Büyük bir coşkunun yaşandığı etkinlik, sporcuların ve katılımcıların birlikte verdiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.