Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan 50. Yeşil Bursa Rallisi'ni Kerem Kazaz-Corentin Silvestre kazandı. Team Petrol Ofisi takımlar birincisi olurken, şampiyona 22-23 Ağustos'ta Kapadokya Rallisi ile devam edecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü ayağı 50.Yeşil Bursa Rallisi, 3 gün boyunca heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.

54 ekibin start aldığı ve 44 ekibin tamamlayabildiği rallinin birinciliğini 9 etabın 7'sinde en iyi zamanı kaydeden Team Petrol Ofisi'nden Kerem Kazaz-Corentin Silvestre elde etti. BC Vision Egemot Motorsport'tan Burak Çukurova-Burak Akçay'ın ikinci olarak podyuma çıktığı rallinin üçüncüsü ise GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Mehmet Akif Yalçın oldu.

Toplam uzunluğu 126,30 km. olan Orhaneli-Keles bölgesindeki 9 özel etaptan oluşan rallide, Kazaz-Silvestre aynı zamanda Sınıf 2, Power Stage ve Genç Pilotlar Birinciliklerini de kazanırken, Team Petrol Ofisi de takımlar birinciliğinin sahibi oldu.

Aloft by Marriot ana sponsorluğunda, Petrol Ofisi Maxima, Spor Toto, Osmangazi Belediyesi, Şentürk Otomotiv, Remed Assistance, Salados, Fora, Power App, AutoClub, Dijiwuu, Mavi Yeşil Danışmanlık ve Bidijital katkılarıyla düzenlenen ralli, 3 gün boyunca kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından takip edildi.

Rallinin iki çeker ve Sınıf 4 birincisi Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı ekibi olurken, ekip aynı zamanda Remed Özel Ödülü'nü de kazandı.

Sınıf 3'te Hüseyin Çetmen-Soner Çevik, Sınıf 5'te Uğur Kaban-Melih Uygun ve Sınıf N'de de Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ birincilikleri paylaşan ekipler olurken, Aktürk-Uludağ ekibi aynı zamanda kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birinciliklerini elde etti.

Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Ömer Güneş-Sevi Akal birinciliği kazanırken, ekip aynı zamanda Kategori 3 birinciliğinin de sahibi oldu.

Kupada ev sahibi ekip Hakan Ertarman-Yasin Tomurcuk ikinci ve Kategori 2 birincisi olurken, Orçun Nural- Süleyman Terzioğlu da üçüncü ve Kategori 4 birincisi olarak finişe ulaştı. Levent Acar-Serhat Sertepe ekibi Kategori 1 birinciliğin elde ederken, kadın pilotlar birincisi Candan Erim, kadın co-pilotlar birincisi de Sevi Akal oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası, 22-23 Ağustos tarihlerinde Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilecek olan dördüncü ayak Kapadokya Rallisi ile devam edecek.