Edirne Süper Amatör Lig'de fırtına gibi eserek şampiyonluk ipini göğüsleyen Keşanspor, zaferini anlamlı bir organizasyonla kutladı. Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi ve Erdoğan Yıldız Restaurant sahibi Doğuşhan Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonluk yemeğinde, Keşan protokolü ve sarı-siyahlı camia bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig şampiyonu Keşanspor, düzenlenen kutlama yemeğinde kupa coşkusunu tazeledi.

Erdoğan Yıldız Restaurant'ta gerçekleşen organizasyona katılan Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Belediye Başkanı Mehmet Özcan, şampiyon takımı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sahada gösterdiği üstün performansla Edirne Süper Amatör Lig'i zirvede tamamlayan Keşanspor, şampiyonluk sevincini yönetim, teknik heyet ve futbolcularla birlikte kutladı. Kulüp yöneticisi Doğuşhan Yıldız'ın şampiyonluk hediyesi olarak düzenlediği yemekte, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

PROTOKOL ŞAMPİYONU YALNIZ BIRAKMADI

Keşanspor'un bu mutlu gününe ilçenin mülki ve yerel idarecileri de ortak oldu. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşanspor Kulübü Başkanı Mehmet Yavaş, Yönetim kurulu üyeleri ve şampiyon kadronun futbolcuları yer aldı.

Yemeğin ardından kısa bir konuşma yapan Keşanspor Kulübü Başkanı Mehmet Yavaş, zorlu bir sezonu başarıyla geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Yavaş, 'Şampiyonluk yolunda bizleri yalnız bırakmayan Kaymakamımız Sayın Aziz Mercan'a, her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan'a ve bu güzel yemeği organize ederek bizleri ağırlayan yönetim kurulu üyemiz Doğuşhan Yıldız'a camiamız adına teşekkür ediyorum' dedi.