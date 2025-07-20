8’inci Uludağ Premium Ultra Trail, 20 ülkeden 2650 sporcunun katılımıyla Bursa’da gerçekleşti. 100K parkurunda ABD’li Oliver Bieser ve Seda Kurtuldu birincilik kazandıBURSA (İGFA) - Uludağ Alan Başkanlığı ve Uludağ Premium sponsorluğunda “Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!” sloganıyla düzenlenen 8’inci Uludağ Premium Ultra Trail, 20 ülkeden 2 bin 650 sporcuyu ağırladı.

Bursa’nın 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ’ında koşulan yarışta sporcular, 100K, 66K, 42K, 30K, 16K ve 6K parkurlarında mücadele etti.

Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Cumalıkızık, Kürekli ve Saitabat Şelaleleri gibi doğa harikası bölgelerden geçen koşucular, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

DERECELER VE ÖDÜLLER

UPUT100K parkurunda erkeklerde ABD’li Oliver Bieser 12:12:31’lik dereceyle birinci, Murat Kaya ikinci, Mehmet Zahir Kül üçüncü oldu. Kadınlarda Seda Kurtuldu 17:02:18 ile birinciliği aldı.

UPA66K’da Başar Necdet Ülker ve Ekaterina Osmakova, UPM42K’da Ayhan Çelik ve Tuğçe Karakaya, UPE30K’da Halil İbrahim Güneş ve Fatma Taş, UP16K’da Mustafa Kaya ve Ayşenur Demirci, UP6K’da Muhammed Bilal Osman ve Maria Kolpakova birincilik kazandı.

Ödüller, Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş ve sponsor temsilcileri tarafından verildi.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

UP16K parkurunda sporcu Umut Kurum, orman yangınlarına dikkat çekmek için yangın müdahale kıyafetiyle koştu ve alkış topladı. Kurum, “Yangınlarda mücadele edenlerin emeğini yansıtmak istedim,” dedi.

Mint Organizasyon tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarla düzenlenen yarış, Adım Adım’ın sosyal sorumluluk ortaklığıyla gerçekleşti. Etkinlikte Ceren Toksöz, Neyzen ve Can Gox konserleri de yer aldı. Geç世miş spor fotoğrafçısı Onur Çam anısına 6K parkuru koşuldu.

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, Uludağ’ı spor ve turizm merkezi yapma hedeflerinin sürdüğünü belirtirken, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, gelecek yıl uluslararası düzeyde organizasyon sözü verdi. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan ise, 100’üncü yılda da bu mücadelede yer almanın önemini vurguladı.