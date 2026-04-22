Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Vekili Şahin Biba ile birlikte yaşanan değişim süreçlerini kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde değişim rüzgarları esiyor.

Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile birlikte değişim rüzgarı esiyor.

Aslında:

Bozbey'in gitmesinden sonra daire başkanları, başkan danışmanları, şirketlerin genel müdürlerinin istifa etmesi daha uygun bir davranış olurdu.

Sonuçta kenti yönetecek olan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın kendi ekibiyle çalışması etik açıdan doğru olandır.

Nitekim:

Bazıları istifa etti, bazıları emekli oldu, bazıları ısrarla görevinin başında durmaya çalışıyor.

Bu da kamuoyunun tepkisine yol açıyor.

Gelelim adli konulara:

O kadar çok duyum var ki, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili:

Dün yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Tarım AŞ ile ilgili dudak uçuklatan iddialar ortaya çıktı.

Bursa'da yaşayan 4 milyon insanımızın hakkı, hukuku yolsuzluk, haksız kazanç, rüşvetlerle yenilmiş.

Sadece Bozbey'in Nilüfer Belediyesi döneminde değil, Büyükşehir döneminde de ciddi iddialar var.

Bu olayların sonuna kadar üzerine gidilmesi, rüşvetle, yolsuzlukla adı geçenler hakkında biran önce gereğinin yapılması, hem hukuki, hem vicdani açıdan şart.

MASAK raporları ve HTS kayıtlarıyla zaten tüm yolsuzluk ve rüşvet olayları ortaya çıkacaktır.

Kim yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karıştıysa cezasını çekmeli, mal varlıklarına ve şirketlerine el konulmalı.

Bursalıların bunu istediğini hep birlikte net bir şekilde gördük.

Atamalar da emin adımlarla yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter görevine getirilen belediyecilikte uzman olan Deniz Köken'e yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Liyakatli kişilerin göreve gelmesi en büyük arzumuz.

Yeni atamalarla ilgili kulağımıza gelen, kamuoyunda konuşulan isimler var.

Bunlardan biri de Feridun Tarım:

Feridun Tarım, Recep Altepe ve Alinur Aktaş döneminde çeşitli görevlerde bulunmuş, Bursa'nın 17 ilçesinde, 1060 mahallesinde, nerede ne eksik var, nerede proje var çok iyi bilen bir kişi.

Recep Altepe ve Alinur Aktaş döneminde lakabı Bursa'nın Google hafızası olarak bilinen Feridun Tarım, hiç şüphesiz liyakatli ve işini çok iyi yapan biri.

Lakin:

Mustafa Bozbey'in liyakatsiz atamaları nedeniyle Feridun Tarım gibi bir isim değerlendirilmedi.

Bozbey'e yakın köşe yazarları tarafından eleştiriliyorsa o zaman doğru kişi diyebiliriz.

Genel Sekreter Yardımcısı olarak ismi geçen Feridun Tarım'ın atanması Bursa için büyük kazanç olacak.

Büyükşehir Belediyesi'ne öyle değerli isimler var ki, yeniden görev verilmesi kentin geleceği için kazanç olacaktır.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın istişareleriyle ince eleyip sık dokunarak doğru atamalar yapılmak istenmesini kamuoyu da yakından takip ediyor ve takdirle karşılıyor.

Umuyoruz, yeni atamalarla Bursa Büyükşehir Belediyesi daha etkin ve kalıcı eserler bırakacak işlere imza atacaktır.

Önümüzdeki süreçleri hep birlikte göreceğiz.

Sağlıklı ve esen kalın: