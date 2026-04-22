Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, beraberindeki öğrencilerle Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı'nı ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Burada İstanbul ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Ayla Kara için oluşturulanlar başta olmak üzere tüm anıtları tek tek gezen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenciler eşliğinde karanfiller bırakarak 'Öğretmenlerimiz, maarif davamızın sancaktarları, eğitim sistemimizin temel taşlarıdır. Bu büyük milletin evlatlarına hizmet ederken şehadete eren eğitim ordumuzun kahramanları şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tekin, beraberindeki öğretmen ve öğrencilerle Merhum Öğretmenler Çelik ve Kara için fidan dikti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileğini yineledi.

'Devlet ile millet arasındaki kucaklaşmanın güçlendiği dönemlerde karanlık yapılar, bundan rahatsız olan yapılar, hemen devreye giriyorlar ve bu birlikteliği ortadan kaldıracak, zayıflatacak provokatif şeyler yapıyorlar.' diyen Tekin, bu olayların devlet ile millet arasında ramazanda başlayan olağanüstü kaynaşmanın ve Millî Eğitim Bakanlığı olarak çocukların millî birlik, beraberlik, devlet, egemenlik, demokrasi gibi kavramlara sahip çıkması için Nisan ayı boyunca sürecek farkındalık etkinliklerinin yapıldığı bir zamanda gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Tekin, 'Altında onur duyarak yaşadığımız bayrağımızın bilahare dalgalanması için mücadele edecek bir kuşak yetiştirmek için yaptığımız etkinliklerden, oluşturmak istediğimiz farkındalıklardan rahatsız olan kitleler, bu tür menfur bir olayın içinde çocuklarımızı kullandılar. Ben tekrar milletimize geçmiş olsun diyorum.' diye konuştu.