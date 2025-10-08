Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladığı yapay zeka destekli mini otonom araç 'Bolkar', 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Bolkar, 2025 ve 2026'da Romanya, Çekya ve Güney Kore'deki uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği yapay zeka ile çalışan mini otonom araç 'Bolkar'ın büyük bir başarıya imza attığını duyurdu.

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda kendi kategorisinde Türkiye birincisi olan Bolkar'ın uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmeye hazırlandığına dikkati çekilen açıklamada, Bolkar'ın önümüzdeki 2 yılda üç prestijli uluslararası yarışmada boy göstereceği duyuruldu.

Buna göre Robochallenge ile Bükreş, Romanya'da (29 Ekim - 1 Kasım 2025), Robo Vehicle ile Pilsen, Çekya'da (Mart 2026) boy gösteren Bolkar'ın 2026 Temmuz ayında da İncheon, Güney Kore'de Robocop yarışlarına katılacağı belirtildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu büyük başarıyla gurur duyduklarını belirterek, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Müdürlük, genç mucitlerin başarısını kutladı.

Tasarımı, tamamen öğrenciler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisiyle dikkat çeken Bolkar, otomotiv sektöründe yenilikçi bir adım olarak değerlendiriliyor.