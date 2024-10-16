Bursa'da 30 istasyonda 685 personel, 136 araçla hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Eylül ayında yangından yangına koştu.İLKER TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ekipler Eylül ayında 885 yangın, bin 59 kurtarma ve 32 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 976 olaya müdahale etti.

Yapılan açıklamada ayrıca 5 bin 828 kişiye eğitim verildiği, olaylarla alakalı 218 itfaiye raporunun hazırlandığı ve 23 denetim gerçekleştirildiği ifade edildi.