Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Barajı’ndan şehre içme suyu sağlayan by-pass hattını devreye aldı. 2026’da tam kapasite hizmete girecek proje, 2060’a kadar Bursa’nın su ihtiyacını karşılayacak.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Çınarcık İçme Suyu Projesi’nin by-pass hattını 1 Eylül 2025’te düzenlenen törenle devreye aldı.

Törende konuşan DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, 1995’te temeli atılan ve 2008’de tamamlanan Çınarcık Barajı’nın 125 metre yüksekliğe ve 379,9 milyon metreküp depolama hacmine sahip olduğunu belirtti.

Gündüz, “Yaklaşık 5,5 milyar TL’lik yatırımla, yılda 145 milyon metreküp su sağlayarak 400 binden fazla hanenin ihtiyacını karşılayacağız. Bu proje, kurumlar arası iş birliğinin bir örneğidir” dedi.

BY-PASS HATTI DEVREDE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kuraklık nedeniyle Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyesinin kritik seviyelere düştüğünü, bu nedenle projeyi hızlandırdıklarını söyledi. By-pass hattının 100 bin metreküp kapasiteyle Kayapa’dan BUSKİ sistemine bağlandığını ve Dobruca Arıtma Tesisi’ne ulaştığını belirten Başkan Bozbey, “2026 yazında barajı tam kapasiteyle devreye alarak günlük 300 bin metreküp su sağlayacak arıtma tesisi, 96 kilometrelik hat ve 26 bin metreküplük depolarla Bursa’nın su güvenliğini güçlendireceğiz” dedi.

“SU TASARRUFU ŞART”

Suyun değerini bilmenin önemine vurgu yapan Başkan Bozbey, “Hiçbir baraj sınırsız değil. Su tasarrufu, vahşi sulamanın önlenmesi ve yağmur sularının toplanması için çalışıyoruz. Bursa’yı geleceğe taşıyacak olan toplumsal farkındalıktır” dedi. Projeye katkı sunan Valilik, DSİ, Karayolları, Orman ve Çevre Müdürlükleri, OSB yönetimleri ve BUSKİ çalışanlarına teşekkür eden Bozbey, “Bu proje, Bursa’nın geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır” dedi.