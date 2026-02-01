Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması ve ebeveynlerin rehberlik etmesi için hazırladığı 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulamasında ekran süresi önerilerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyada güvenli kullanımını sağlamak ve ebeveynleri bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulaması ile rehberlik sunuyor.

Site kapsamında hazırlanan 'Ekran süresi: Sağlıklı Kullanım Önerileri' bölümünde, çocukların yaşına uygun ekran süreleri belirlenerek kontrollü kullanım öneriliyor. 0-3 yaş arası çocukların ekrandan tamamen uzak tutulması gerektiği belirtilirken, 3-6 yaş arası çocuklarda sürelerin kademeli olarak artırılması tavsiye ediliyor:

3 yaş için günde en fazla 30 dakika, 4 yaş için günde en fazla 40 dakika, 5 yaş için günde en fazla 50 dakika, 6 yaş için günde en fazla 60 dakika ekran süresi tavsiye edilirken, uzmanlar, ekran sürelerinin çocukların fiziksel aktivite, uyku düzeni ve sosyal etkileşim gibi diğer alışkanlıklarıyla dengelenmesi gerektiğine işaret etti. Ayrıca, yemek sırasında, uyku öncesinde ve çocuk odasında dijital cihaz kullanımının sınırlandırılması gerektiği vurgulandı. Ebeveynlere, kuralları net ve anlaşılır şekilde uygulamaları, süre bitmeden hatırlatmalar yapmaları ve ekran süresi sona erdiğinde çocukların duygularına empati göstermeleri tavsiye edildi.

Bakanlık yetkilileri, ebeveyn rehberliğiyle ekran sürelerinin kontrollü tutulmasının, çocukların dijital dünyanın faydalarından yararlanmasını sağlarken risklerden korunmalarına da yardımcı olacağı kaydedildi.