Bursa'nın Osmangazi ilçesinde vakaya yetişmeye çalışan bir ambulans sirenlerini açarak ilerlediği esnada, ambulansı fark eden diğer sürücüler tarafından ‘fermuar sistemi’ başarıyla uygulandı.BURSA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı’nın bir ay önce tanıtımını gerçekleştirdiği ‘Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver’ kampanyasının ardından yeni sistemin Bursa’da başarıyla uygulandığı görüntüler gelmeye devam ediyor. Kent Meydanı mevkiinde vakaya yetişmek için ilerleyen ambulansa, duyarlı sürücüler ambulans şoförünün de talimatları ile iki şeritli yolda sağa ve sola çekilerek, fermuar sistemi yöntemiyle yol verdi. Yoğun trafiğe ve yağışa rağmen ambulans vakaya hızla ulaşırken sürücülerin takdir gören davranışı sağlık görevlilerin kamerasına yansıdı.

Bursa halkının yeni fermuar sistemini başarıyla benimsediğini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, ‘Sistemin uygulanışı ile ilgili acil sağlık hizmetleri istasyonlarımızdan güzel görüntüler geliyor. Vatandaşlarımız, yeni sistem hayata geçtikten sonra verilen talimatları büyük oranda yerine getirmeye başladı. Fermuar sisteminini başarıyla uygulayan Bursalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Fermuar sistemi ile ambulansların hedefine hızlı ve güvenli şekilde ulaşacağını belirten Dr. Yıldırım, yeni sistem ile yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimalinin de yaklaşık yüzde 40 artacağını belirtti.