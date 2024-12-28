BitHero, hayvan dostu yaklaşımını bir adım daha ileri taşıyarak, Haytap (Hayvan Hakları Federasyonu) iş birliği ile her ay barınak hayvanlarının sahiplendirilmesine destek verilirken sahiplendirme öncesinde tüm bakım, sağlık ve pansiyon masraflarını üstleniyor. İş birliği sayesinde hayvan dostlarımız sıcak bir yuvaya kavuşuyor.İSTANBUL (İGFA) - BitHero, HAYTAP ile birlikte anlamlı bir projeye imza atıyor. Proje kapsamında BitHero, her ay barınak hayvanlarının sahiplendirilmesine destek verilirken sahiplendirme öncesinde tüm bakım, sağlık ve pansiyon masraflarını üstleniyor. Haytap iş birliğiyle hayata geçen proje barınaklarda yalnız kalan dostlarımızın yaşam kalitesini artırmayı ve onlara sıcak bir yuva sunmayı amaçlıyor. BitHero’nun bu uzun vadeli desteği, toplumda hayvan sahiplendirme konusuna dikkat çekiyor.

Proje hakkında konuşan BitHero CEO’su Fatih Otluoğlu: "BitHero olarak, HAYTAP ile yürüttüğümüz bu anlamlı projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her ay barınak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmasına destek olmak ve sahiplendirme öncesinde tüm bakım, sağlık ve pansiyon masraflarını üstlenmek, toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası. Bu proje ile hem hayvan dostlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hem de toplumda hayvan sahiplendirme konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. BitHero ailesi olarak, hayvanların güvende ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Her ay sıcak bir yuva güvenli bir gelecek

Haytap ile ortak yürütülen proje kapsamında BitHero, barınaklarda yaşamını sürdüren hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşması için her ay belirli sayıda hayvanın sahiplendirilmesine aracılık ederek, tüm süreç boyunca maddi desteğini sürdürüyor. BitHero’nun hayvan sahiplendirme seferberliği yalnızca fiziksel destekle sınırlı kalmıyor. Şirket, reklam bütçesinin bir kısmını bu projeye ayırarak sosyal medya platformlarında sahiplendirme ilanlarının geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Bu sayede, barınak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusundaki farkındalık artırılarak daha fazla insanın projeye katılması hedefleniyor. Sosyal medya kampanyaları ile sahiplendirilen her hayvanın hikayesi paylaşılırken, bu hikayeler daha fazla insanın barınak hayvanlarına ilgi duymasını teşvik ediyor.

Haytap iş birliği ile sadece sahiplendirme süreçlerini desteklemekle kalmayan BitHero, aynı zamanda uzun vadede sokak ve barınak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.