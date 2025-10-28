Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yapay zeka teknolojisiyle buluşturdu. Bursalılar, Atatürk ile aynı karede yer almanın gururunu yaşadı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet coşkusunu daha özel kılmak ve vatandaşlara unutulmaz bir hatıra bırakmak amacıyla kentin farklı noktalarına yapay zekâ kiosklar yerleştirdi.

Kiosklar aracılığıyla fotoğraf çektiren vatandaşlar, yapay zekâ teknolojisi sayesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile aynı karede yer alma mutluluğunu yaşadı.

Hayata geçirilen bu uygulama, 28 Ekim'de UNESCO Tarihi Meydanı ve Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde vatandaşlarla buluşurken, 29 Ekim'de ise PodyumPark ile Kent Meydanı'nda vatandaşların hizmetinde olacak.

'YAŞAM BOYU SAKLAYACAKLARI BİR HATIRA EDİNİYORLAR'

Yapay zeka kioskta fotoğraf çektiren ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile aynı karede yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, 'Her zaman yanımızda hissettiğimiz Ata'mızla beraber bir fotoğraf karesinde de olmak bizim için çok değerli. Kentin birçok noktasına konumlandırdığımız kiosklarla vatandaşlarımız yapay zeka destekli fotoğraflarını çektiriyorlar. Kendilerini, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile aynı karede görüp yaşam boyu saklayacakları bir hatıra ediniyorlar.' dedi.

Tüm Bursalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını ifade eden Başkan Bozbey, 'Vatandaşlarımızın bu büyük bayramı coşkuyla kutlamalarını arzu ediyorum. 20 yıldır Nilüfer'de sürdürdüğümüz coşkulu kutlamamıza tüm Bursalıları davet ediyorum. Haydi hep beraber Cumhuriyet coşkusunu Nilüfer'de yaşayalım' diye konuştu.

