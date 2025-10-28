62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmlerinden 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' ile 'Doğudan Fragmanlar' seyirciyle buluştu.

ANTALYA (İGFA) - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki Ulusal Yarışma filmlerinden 'Bağlar, Kökler ve Tutkular', Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda seyirci karşısına çıktı. Gösterim sonrası yönetmen Sunay Terzioğlu, görüntü yönetmeni Serdar Özdemir, yapımcı Yaşar Harzadın ve ortak yapımcı Kemal Genel ile oyuncular Ushan Çakır, Ezgi Yaren Karademir, Barancan Eraslan ve Özgün Çoban seyircilerin sorularını cevapladı.

GERÇEK MEKANLARDA ÇEKTİK

Bindikleri mülteci botundaki kazadan kurtulan üç kişinin Türkiye'deki hikâyelerini beyazperdeye taşıyan filmin yönetmeni Terzioğlu, kendi göçmenlik geçmişinden de istifade ettiğini söyledi. Filmde 'gerçekçiliğe' özellikle dikkat ettiklerini ve bunu sağlamak için titizlikle çalıştıklarını belirten yönetmen Sunay Terzioğlu, 'Gerçek mekanlarda çektik, gerçek kostümler bulmaya çalıştık, hatta bit pazarlarını dolaştık, gerçek aksesuarlar aradık' dedi.

'HAZAL' GÜÇLÜ BİR KARAKTER

Oyuncu Ezgi Yaren Karademir ise kendi canlandırdığı Hazel karakterini; 'Ben Hazel'in çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka bir seçeneği yok. Güçlü durmak zorunda. ablayken bir anda anne rolü yükleniyor. Bir yandan kendi özgürlüğünü ararken bir yandan hep engellerle karşılaşıyor. Bu bir son değil sadece onunla ilgilenmeyi bırakıyoruz ve seyirci, karakterin yolunu biraz kendi kafasında çiziyor' diye anlattı.

DOĞUDAN FRAGMANLAR İZLEYECİYLE BULUŞTU

Günün diğer Ulusal Yarışma filmi 'Doğudan Fragmanlar'ın gösterim sonrası söyleşisine ise yönetmen Kubilay Erkan Yazıcı, görüntü yönetmeni Vedat Oyan, kurgucu Umut Sakallıoğlu, yapımcı Mahpare Tanın ve oyuncular Güldestan Yüce, Turgay Atalay, Elvin Köse katıldı.

Savaştan kaçan bir kadınla firarî bir Rus generalin birbiriyle kesişen hayatta kalma mücadelelerine tanıklık eden 'Doğudan Fragmanlar' filmi kendine özgü üslubuyla dikkat çekti.

Yönetmen Yazıcı, filminin sinema anlayışını şu sözlerle anlattı; 'Ben sinemadan zaman-mekân birlikteliği dediğimiz şeyi anlıyorum. Zamanı kronolojik bir akış olarak görmüyorum. Zaman; insanı, düşünmeye, hayal etmeye, hakikatle kendisi arasında bir bağ kurmaya iten bir metafizik varlık esasında. Zamanı yakalayabileceğimiz, ona dokunabileceğimiz tek sanat da sinema ve bu filmde esasen bunu yapmaya çalıştım.'