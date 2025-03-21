Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kreşlerde yetişen miniklere, suyun bilinçli tüketimi ve tasarrufu konusunda, eğlenceli bir farkındalık eğitimi verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi “Dünya Su Günü” nedeniyle, iklim değişikliği ve su kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığı dünyaya dikkat çekmek amacıyla geleceğin yetişkinlerine, farkındalık eğitimi düzenledi. Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi, Burak Berk Kreş ve Gündüz Bakımevi, Çamlıca Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde yaşları 4 ile 6 arasındaki yaklaşık 200 miniğe, suyun önemi anlatıldı.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden biyolog Melahat Kaynak ve çevre mühendisi Ufuk Ekinci, çocuklara su kaynaklarını koruma, bilinçli su tüketimi ve su tasarrufu alışkanlığı kazanmaları konusunda bir sunum gerçekleştirdiler. Biyolog Melahat Kaynak “Küçük Yağmur Damlası” kitabından kesitler okuyarak, çocuklara günlük hayatta su tasarrufu konusunda pratik bilgiler de sundu.

Etkinlik sonunda çocuklara, su tasarrufu aparatları da hediye edildi.