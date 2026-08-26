İzmir Büyükşehir Belediyesi, görme engelli bireylere yönelik hizmet veren personelin rehberlik ve destek becerilerini geliştirmek amacıyla Bağımsız Hareket Eğitici Eğitimi başlattı. Eğitimlere katılan personel, gözleri bantlı şekilde baston kullanımı, oda ve kapıyı bulma, dar alanlardan geçme, alışveriş yapma gibi günlük yaşam becerilerini uygulamalı olarak deneyimledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü personeline yönelik Bağımsız Hareket Eğitici Eğitimi hayata geçirildi. Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde farklı branşlarda görev yapan eğitimciler, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaşabileceği durumları uygulamalı olarak deneyimledi.

Eğitim kapsamında personel, gözleri bantlı şekilde rehber eşliğinde baston kullanımı ve bağımsız hareket teknikleri üzerine çalıştı. Oda ve kapıyı bulma, dar alanlardan geçme, alışveriş yapma, masa ve sandalyeyi bulma, oturma ve masa üzerindeki yiyecek ve içecekleri bulup kullanma gibi günlük yaşam becerileri uygulamalı olarak ele alındı.

Eğitimle personelin görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaşabileceği zorlukları deneyimlemesi, bağımsız hareket tekniklerini daha iyi kavraması ve rehberlik becerilerini geliştirmesi amaçlanıyor.

HEDEF TÜM HİZMET MERKEZLERİNE YAYGINLAŞTIRMAK

Eğitim hakkında bilgi veren sosyolog Buse Yücel Kaba, çalışmanın günlük yaşamdan toplumsal yaşama katılıma kadar geniş bir kapsamda ele alındığını söyledi. Kaba, 'Bağımsız Hareket Becerileri Eğitici Eğitimi'ni çok geniş bir perspektifte ele aldık. Günlük yaşam pratiklerinden baston kullanımına, ev içi yaşamdan toplumsal yaşama katılıma kadar çok geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde tüm engel gruplarına farklı eğitimler ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Farklı branşlardan eğitmen arkadaşlarımızın katıldığı bu eğitimlerde öğrendiklerimizi kendi alanlarımızda uygulayabileceğiz. Merkezde eğitim verirken görme engelli biriyle çalışıldığında nasıl rehberlik edilmesi gerektiğini öğrenmiş olduk. Müdürlüğümüze bağlı bütün hizmet merkezlerimizde bu eğitimi yaygınlaştırmak istiyoruz' dedi.

Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde spor eğitmeni olarak görev yapan Sinem Demirel, eğitim sırasında günlük yaşamda fark edilmeyen ayrıntıları deneyimlediklerini belirtti. Demirel, 'Gözümüzü kapattıktan sonra hissetme ve algılama konusunda çok farklı bir durumu deneyimledik. Günlük hayatta görme engelli birine 'sağına dön, soluna dön' dediğimizde aslında bu desteğin onlar için zor olduğunu anladık. Onların bakış açısıyla bu durumları deneyimleyip yaptığımız yönlendirmeleri de bu bilince göre gerçekleştirmemiz gerektiğini öğrendik. Örneğin yönlendirme yaparken 'saat 3 yönüne dön' gibi saat yönü yöntemini öğrendik. Görme engelli bireylere daha ayrıntılı bilgi vermek gerektiğini fark ettik. Bunun gibi pek çok tekniği çalıştık. Bu bilgiler benim için çok kıymetli' diye konuştu.

'EĞİTİMLER DAHA VERİMLİ OLACAK'

Eğitime Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda öğretmenlik yapan Serkan Bakır ile görme engelli Emine İşler de katıldı. Bakır, eğitimde görme engelli bireylere bağımsız hareket becerilerinin nasıl kazandırılacağına yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar yapıldığını belirtti.