Geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak amacıyla Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atık yağlardan sabun üretimine başladı.ANKARA (İGFA) - Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Sibel Çobanoğlu'nun öncülüğünde başlatılan projede yer alan öğrenciler, evlerinden ve çevrelerinden atık yağ getirmeleri için teşvik edildi. Broşürler hazırlanarak farkındalık çalışmaları yapıldı, diğer okullardan da destek alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, okulun mobilya atölyesindeki öğretmen ve öğrencilerin de sabun kalıpları üreterek katkı sunduğu projede üretilen zeytinyağlı, bıttım, pirinçli, tarçınlı, portakallı, zerdeçallı ve güllü sabunlar satışa sunuldu. Çobanoğlu, projenin yalnızca sabun üretmekle kalmadığını, aynı zamanda öğrencilere uygulamalı eğitim ve çevre bilinci kazandırdığını da vurguladı.

Öğrencilerin hem kimyasal hesaplamalar yaparak derslerine katkı sağladıklarını hem de üretkenliklerini artırdıklarını belirten Çobanoğlu, çocukların geri dönüşüm bilinci kazanmalarının önemine dikkati çekti. Atık yağların lavabolara dökülmesinin büyük çevre sorunu olduğuna dikkati çeken Kimya Öğretmeni Sibel Çobanoğlu, "Atık yağlar suyu kirletiyor ve doğaya zarar veriyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın yağlarını okula getirmelerini öneriyoruz. Ayrıca biriktirdikleri yağları haber vermeleri hâlinde biz de teslim alabiliriz." diye konuştu.