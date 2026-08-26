26 Temmuz'da gerçekleştirilen 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor.

ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2026 MEB-AGS kapsamında gerçekleştirilen Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.

CEVAP KÂĞITLARI DA ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM ayrıca adayların cevap kâğıtları ile optik okuyucular tarafından değerlendirilen aday cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını da erişime açtı.

Adaylar, 26 Ağustos saat 11.15'ten itibaren 10 gün boyunca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınavda kullandıkları cevap kâğıdının görüntüsünü ve işaretlemelerini inceleyebilecek.

Sistemde ayrıca adayların doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da görüntülenebilecek.

Soruların üzerine tıklayan adaylar, ilgili sorunun kökünü, seçeneklerini, doğru cevabını ve kendi verdikleri yanıtı da görebilecek.