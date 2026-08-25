Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentte faaliyet gösteren sanayi ve liman kuruluşlarının acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelindeki sanayi kuruluşlarının olası acil durumlara karşı hazırlıklı olması amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor.

İtfaiye ekipleri tarafından kuruluşların acil durum ekiplerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, olaylara doğru ve güvenli şekilde müdahale edilmesine yönelik teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılıyor. Çalışmalar kapsamında acil durum ekipleri eğitimlerinin yanı sıra, kuruluşların faaliyet alanlarına ve ihtiyaçlarına göre farklı başlıklarda eğitim ve tatbikatlar da gerçekleştiriliyor.

SANAYİ VE LİMANLARA EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen eğitimlere; liman, lojistik, gıda, rafineri, enerji ve akaryakıt sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların çalışanları katılıyor.

Son dönemde Safiport Derince'de 48, DP World Lojistik A.Ş.'de 5, Limaş Liman İşletmeciliği A.Ş.'de 8, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. ve Koruma Klor Alkali'de 9, Çekok Gıda A.Ş.'de ise 18 kişiye 'Acil Durum Ekipleri Eğitimi' verildi. TÜPRAŞ'ta 45 kişiye 'Trafik Kazalarında Kurtarma Eğitimi' düzenlenirken, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri'nde ise 8 kişinin katılımıyla 'Söndürme Tatbikatı' gerçekleştirildi.

EĞİTİM VE TATBİKATLAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve tatbikat faaliyetlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla acil durum ekiplerinin müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve olası olaylara karşı daha hazırlıklı hale gelmeleri sağlanıyor.