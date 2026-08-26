Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keşan Şubesi, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında başlattığı eğitim bursu çalışmalarında 28'inci yıla girdi. Binlerce öğrenciye destek sağlayan dernek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı burs başvurularının 1 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA -Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi, uzun yıllardır sürdürdüğü eğitim bursu desteğini yeni eğitim döneminde de devam ettirecek. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında sınırlı sayıda öğrenciyle başlayan burs çalışmaları, bugüne kadar binlerce öğrencinin eğitim hayatına katkı sundu.

ADD Keşan Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılıç imzasıyla yapılan açıklamada, eğitim desteğinin gençlerin eğitimlerini sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı burs başvuruları 1 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim bursu desteğine Keşan ve köylerinde ikamet eden, başarılı, maddi desteğe ihtiyaç duyan ve en az dört yıllık fakültelerde eğitim gören, Atatürkçü düşünceye sahip öğrenciler başvurabilecek. Başvurular, belirtilen tarihler arasında ADD Keşan Şubesi'nden temin edilecek başvuru formunun doldurulması ve şahsen teslim edilmesiyle yapılacak.

Başvurular titizlikle değerlendirilecek

Dernek, burs desteğinin büyük bölümünün bağışçıların katkılarıyla karşılandığını belirterek, eğitime yapılan yardımların öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürebilmelerine önemli katkı sağladığını vurguladı.

ÖĞRENCİLERİN BİLGİLERİ GİZLİ TUTULUYOR

ADD Keşan Şubesi, burs alan öğrencilerin kişisel haklarının ve onurlarının korunmasına da özel önem veriyor. Öğrencilerin isimlerinin yalnızca kendileriyle paylaşıldığı, bağışçıların daha fazla bilgi talep etmesi halinde ise dernek tüzüğü ve etik kurallar çerçevesinde sınırlı bilgi verildiği belirtildi.

ADD Keşan Şube Başkanı Yusuf Kılıç, burs çalışmalarına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür ederek, bağışların ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması konusunda titizlik, gizlilik ve şeffaflık ilkeleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti