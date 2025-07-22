TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Sosyal Etkinlikler Komitesi tarafından, sağlıklı yaşam ve birlikte sosyalleşme amacıyla, ‘Güne Hareketle Başlıyoruz - Parkta Pilates’ etkinliği düzenlendi.BURSA (İGFA) - Hüdavendigar Kent Parkı’nın doğal ve ferah atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, güne zinde bir başlangıç yapmanın keyfini yaşadı.

Pilates Eğitmeni Aslıgül Kıvanç’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe genç mimarlar katıldı. Sabah erken saatlerde başlayan pilates seansı, katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel olarak güne enerjik başlamalarını sağladı.

Etkinlik boyunca katılımcılar, açık havada nefes egzersizleriyle bedenlerini esneterek günlük yaşamın stresinden uzaklaştı.

Etkinliğin ardından kısa bir konuşma yapan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesi Başkanı Mimar Bahar Kuş, katılımcılara ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Pilates Eğitmeni Aslıgül Kıvanç’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim eden Bahar Kuş, bu tür etkinliklerin mimarları bir araya getirerek mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.