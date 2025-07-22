İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı’nda, sporun ahlak ve saygı temelli bir değer olduğunu vurguladı. Sporun huzurlu bir ortamda yapılabilmesi için tüm kurumlarla iş birliği yapılacağını belirttiİSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, sporun bedeni güçlendirmenin yanı sıra ruhu olgunlaştıran, toplumun farklı kesimlerini birleştiren ve saygı, centilmenlik, azim gibi değerleri öğreten evrensel bir faaliyet olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, sporun sadece hız, kuvvet ve zaferle ölçülen bir yarış olmadığını belirterek, "Spor, önce ahlaktır, önce saygıdır. Rakibe, hakeme, tribünlere ve oyunun ruhuna saygıdır. Saygının olmadığı yerde spor, yalnızca sert bir rekabete dönüşür” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Spor, insanın rekabet duygusunun medeni bir şekilde ifadesidir” sözünü hatırlatan Bakan Yerlikaya, gençlere sporun kurallarının yanı sıra ruhunun da öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı olarak müsabakalarda,Sporun ruhuna yakışır bir rekabet ortamını tesis etmek; sporun sevgi ve saygı içinde hayat bulmasını temin etmek amacıyla, tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket ediyoruz, Etmeye de devam edeceğiz. Spor tesislerinden… pic.twitter.com/kWRfet1cbB— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2025

İçişleri Bakanlığı olarak, müsabakalarda sporun ruhuna uygun bir rekabet ortamı oluşturmak ve sevgi-saygı çerçevesinde bir atmosfer sağlamak için ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Bakan Yerlikaya, spor tesislerinden stadyumlara, çevreden yollara kadar sporcular, kulüpler ve taraftarlar için güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamak için çaba gösterdiklerini ifade ederek, “Türkiye’nin huzuruna giden yollardan biri, Türk sporunun huzurundan geçiyor. Spor alanlarının güvenliğini sağlamak, bu hedefin önemli bir parçasıdır” dedi.