ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını açıkladı. Yeni pistle havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya çıkacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak yeni pistle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, 4. ana pistin 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacağını duyurdu. Yeni pistin devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'ndaki toplam pist sayısının 6'ya ulaşacağı belirtildi.

YAKIT VE ZAMAN TASARRUFU

Yeni pistin İstanbul Havalimanı'nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, pistin özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönündeki rotalarda uçakların taksi süreleri ile havada kalış sürelerinin azaltılmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, yeni pist sayesinde uçuş emniyetinin ve zamanında kalkış oranlarının da daha yüksek seviyelere çıkarılacağını kaydetti.

Yeni pistin farklı hava koşullarında havalimanının operasyonel esnekliğini artıracağı belirtilirken, uçuşlarda yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması bekleniyor.