Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine sağladığı eğitim destekleri, toplam 10 bin gencin hesabına yattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Yuvam ile okul öncesi eğitimden Bursa Kent Akademisi ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla sunduğu hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim desteği ile geleceğin mimarı gençlerin öğrenim hayatlarına katkı sunuluyor. Bu doğrultuda 8 bin üniversite öğrencisine, eğitim-öğretim dönemindeki 9 ay boyunca 3 ayda bir 6 bin TL olmak üzere toplam 18 bin TL eğitim desteği sağlanıyor. İlk üç aylık ödeme ise öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Sanayi kenti Bursa'nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerini de destek kapsamına alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 bin meslek lisesi öğrencisine 3 ayda bir 3 bin TL olmak üzere toplam 9 bin TL eğitim desteği sağlıyor. Eğitim desteği başvuruları 19 Ekim'de sona ererken, İçişleri Bakanlığı e-Belediye sisteminde yapılan sosyoekonomik incelemeler sonucunda 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerin destekleri hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Eğitim desteklerinin, gençlerin hesaplarına yatırılmaya başladığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Öğrencilerimize sağlamış olduğumuz katkılarla onların öğrenim hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin tümünün başarılı olup ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı sunan birer birey olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Geleceğimize yatırım niteliğindeki bu desteklerimize istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz' dedi.

Eğitim destekleri, Poca Dijital Cüzdan uygulaması üzerinden açılması gereken dijital cüzdanlara yüklenecek. Destek ödemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından SMS yoluyla bildirilecek. İlgili tutarın dijital cüzdana yüklenebilmesi POCA uygulamasının akıllı telefonlara indirilmesi, kimlik bilgileriyle bireysel cüzdan hesabı açılması ve kimlik doğrulamasının yapılması gerekmektedir.