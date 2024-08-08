Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde domates fiyatlarına isyan eden üreticiler, traktörleriyle konvoy oluşturarak İzmir Yolu'nu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.Domates ve karpuzun fiyatı, tarlalarda 1 liraya kadar düştü. Çiftçiler 1 lirayada alıcı bulamayınca, hükümetin yanlış tarım politikalarını eleştirmek amacıyla İzmir yolunu traktörleriyle trafiğe kapattılar.

Domates ve karpuzun fiyatı, tarlalarda 1 liraya kadar düştü. Çiftçiler 1 lirayada alıcı bulamayınca, hükümetin yanlış tarım politikalarını eleştirmek amacıyla İzmir yolunu traktörleriyle trafiğe kapattılar.

Farklı illerden çiftçilerinde eyleme katılım sağlamasıyla, İzmir yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeye, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, iki ilçenin kaymakamları, emniyet müdürleri ve jandarma ekipleri geldi.

VALİ DEMİRTAŞ, ÇİFTÇİLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, çiftçileri yolu açmaları konusunda uyarırken, polis ekipleri ise Bursa’dan İzmir yönüne seyreden araçları otobana yönlendiriyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın çiftçileri ikna etme ve yolu tekrar trafiğe açma çabası sonuçsuz kaldı.

Çiftçileri ikna edemeyen Vali Demirtaş, İçişleri Bakanlığı ile telefon görüşmesi gerçekleştiriyor.

"FİYAT ALANA KADAR BURADAYIZ!"

Karacabey Çiftçileri Herkes Duysun mikrofonuna konuştu. Çiftçiler, “Domates 1 liraya toplanıyor, 80 kuruş para kalıyor. Mazot var, çiftçi maliyeti, gübre, traktörle kazdırma, ilaçlama var.

Çiftçi bunu tamamen cebinden veriyor. 10 tonluk üründen zarar ediyoruz. 1 dönümde ortalama 20 bin lira zararımız var. Domates Karacabey pazarında 5 liraya satılıyor, geçen senede 5 liraya satılıyordu. Mazot geçen sene 20 liraydı şimdi 45 lira. Devletin desteği 1 dönümde 50 TL, yani yok denecek kadar az.” diyerek tepki gösterdi.

VALİ DEMİRTAŞ: SALÇA FABRİKALARINDA ALIMLAR BAŞLADI

Eylem yapan çiftçilere seslenen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bir hafta 10 gündür çiftçilerin problemlerini çözüme ulaştırmak için oda başkanları ile çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, "Oda başkanlarımızı dinledikten sonra salça fabrikasının tüm yöneticileriyle, iş adamlarıyla görüştük. Biliyorsunuz ki şu anda bir kısım alımlara başladı, bir kısım da pazartesi günü başlayacak. Bunu hepinizin bilmesini istiyorum. Biz gece gündüz sizin için uğraşıyoruz. Karacabey, Kemalpaşa veya diğer ilçeler fark etmeden 'Bu ilçelerdeki sebze meyve üreticilerimizin problemlerini nasıl çözebiliriz' konusuyla ilgileniyoruz." dedi.

"SİZİN PROBLEMLERİNİZİ ÇÖZMEK İÇİN BURADAYIZ"

Problemleri çözüme ulaştırma yolunda herkesin güvenini isteyen Demirtaş, konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştüklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türk Tarım Anonim şirketi genel müdürü ile de görüştük. O da alım yapıyor. Bugün 20’nin üzerinde zincir market sahibiyle görüştük, onlar da bundan sonra marketlerinde sadece bizim ürünlerimizi satacaklar. Biraz sonra da 3 büyük market sahibiyle görüşecektim, ama bu olay olunca erteledim. Dönüşte onlarla görüşeceğim. Bize güvenin kardeşlerim, biz sizin problemlerinizi çözmek için buradayız. Şu an yolda olan vatandaşlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız mağdur durumda. Onlara karşı olan saygımız adına lütfen bu yolu açın. Bu yaptığınız bir suç, lütfen bu suçu devam ettirmeyelim. Biz sizleri seviyoruz, bunu belirtmek isterim. Biz sizin problemlerinizi çözmek için buradayız."

BURSA-İZMİR YOLU AÇILDI

Vali Demirtaş'ın çiftçileri ikna etme çabası sonuç verdi. Bursa-İzmir yolu tekrar ulaşıma açıldı.