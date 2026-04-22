Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy'un da eşlik ettiği programda Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, gençlerle birlikte Gemlik açıklarında yaklaşık iki saat süren tekne turuna katıldı.

Tur boyunca gençlerle sohbet eden Canbaba, Türkiye'nin deniz yetki alanları konusunda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekerek, gençlerin 'Mavi Vatan' vizyonunu yakından tanımalarını tavsiye etti.

Tekne turu sırasında gemi kaptanı aracılığıyla sahilde bulunan Gemlik, Kumla ve Karacaali sakinlerine selam gönderen Kaymakam Canbaba, vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.

Etkileşimli oturumlar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinliklerle zenginleştirilen kamp programı, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı öğrenme imkânı sundu. Gençler ayrıca alanında uzman isimlerle birebir görüşme fırsatı buldu.

Bursa Karacaali Gençlik Kampı'nda iki dönem halinde gerçekleştirilen organizasyona, 18-29 yaş aralığında toplam 400 genç katıldı. Kadın ve erkek dönemleri şeklinde planlanan kampın yoğun ilgiyle tamamlandığı belirtildi.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek giderleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanan kampın, gençlerin bilgi düzeylerini artırmasının yanı sıra sosyal gelişimlerine de önemli katkı sağladığı ifade edildi.