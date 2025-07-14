Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kentin tarımda katma değerli üretim kapasitesini artırmak ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Sırbistan’a yönelik önemli bir iş heyeti ziyareti gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit’in başkanlığındaki heyette, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da yer aldı. İki gün süren programda, özellikle Bursa’nın Gürsu, Kestel ve Osmangazi ilçelerinde üretimi hızla artan ahududu ve benzeri üzümsü meyvelere yönelik Sırbistan’daki başarılı uygulamalar yerinde incelendi.

MODEL ÜRETİM TESİSLERİ ZİYARET EDİLDİ

Heyet, meyvecilikte öne çıkan Arilje ve Pozega kentlerinde üretimden paketlemeye, soğuk zincirden ihracata kadar birçok aşamada teknik incelemelerde bulundu. Arilje’de üzümsü meyveler işleyen modern tesisleri gezen Bursa heyeti, soğuk hava zinciri ve kalite standartlarını da değerlendirme imkanı buldu. Yerel yönetimle yapılan temaslarda tarımsal işbirliği olanaklarını ele alan Bursa heyeti, Pozega’da ise dondurulmuş meyve işleme tesisleri, özel fidancılık merkezleri ve meyvecilik araştırma enstitüsü ziyaretlerinde bulundu. Sertifikalı fidan üretimi, yeni çeşit geliştirme ve yüksek verimli üretim teknikleri de söz konusu ziyaretlerde incelendi.

KESTEL İLE ARİLİE KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ İMZALADI

Ziyaret kapsamında önemli bir diplomatik adım da atıldı. Kestel Belediyesi ile Arilje Belediyesi arasında tarım temelli kalkınmayı esas alan bir kardeş şehir protokolü imzalanarak yerel düzeyde sürdürülebilir iş birliğinin temelleri atıldı. Bu protokol, iki belediyenin tarımsal deneyim paylaşımı ve ortak projeler geliştirmesi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

“BURSA’NIN TARIMSAL GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Sırbistan’daki temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, “Söz konusu ziyaretimiz Sırbistan ile ticaret köprülerimizi güçlendirmek için önemli. Ancak aynı zamanda Bursa’mızın tarımsal açıdan taşımış olduğu yüksek potansiyelini açığa çıkarmaya yönelik bir vizyon yolculuğu oldu. Sırbistan’da gördüğümüz başarılı örnekleri Bursa’mızda da gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Özellikle Gürsu, Kestel ve Osmangazi ilçelerimizde üzümsü meyvelerle ilgili sürdürülebilir, katma değerli ve ihracat odaklı üretim modellerini güçlendirebileceğimize düşünüyorum. Bu sürece değerli katkılarıyla eşlik eden Gürsu Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Işık ve Kestel Belediye Başkanımız Sayın Ferhat Erol başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir, katma değerli ve ihracata dönük üretim modellerini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.