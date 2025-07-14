Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7440 sayılı Kanun kapsamında depremden etkilenen illerde mücbir sebep hali nedeniyle başvuru ve ödeme sürelerini 28 Şubat 2026’ya uzattı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’na ilişkin tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için başvuru ve ödeme sürelerindeki mücbir sebep hali uzatıldı.

Tebliğe göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca, bu illerde mücbir sebep hali 30 Kasım 2025’e kadar uzatıldı.

Bu kapsamda, 7440 sayılı Kanun’un sağladığı yapılandırma imkanlarından yararlanmak isteyen mükellefler için başvuru süresi 28 Şubat 2026 (resmi tatil nedeniyle 2 Mart 2026),

İlk taksit ödeme süresi: 31 Mart 2026, İkinci taksit: 30 Nisan 2026, Diğer taksitler, takip eden aylarda ödenecek.

YAPILANDIRMA KAPSAMI

Mükellefler, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine şu işlemler için başvuru yapabilecek:Matrah ve vergi artırımı: 2 Mart 2026’ya kadar beyan, ödemeler Mart 2026’dan itibaren 12 taksitte veya peşin.

Stok beyanı: KDV beyannamesi ve envanter listesi 2 Mart 2026’ya kadar verilecek, tahakkuk eden tutar aynı sürede ödenecek.

ÖTV beyanı: Alış belgesi ibraz edemeyenler için ÖTV, 2 Mart 2026’ya kadar beyan edilecek ve ödenecek.

Kayıt dışı emtia ve demirbaş düzeltmesi: 2 Mart 2026’ya kadar fatura düzenlenerek KDV üç taksitte ödenecek.

Kasa ve ortaklar hesabı düzeltmesi: 31 Aralık 2022 itibarıyla bilançodaki tutarsızlıklar 2 Mart 2026’ya kadar beyan edilip vergisi ödenecek.

Mücbir sebep hali, il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi diğer alacaklı idarelerin 7440 sayılı Kanun kapsamındaki alacakları için de geçerli olacak.

Bu idarelere yapılacak başvurular ve ödemeler de 28 Şubat 2026’ya uzatıldı.