Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı geleneksel sıcak yemek ikramlarını sürdürüyor. İftar öncesi şehir merkezinde belirlenen mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yapan Mobil Aşevi, Ramazan ayının manevi havasını ve paylaşma ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Dayanışmanın, birlikteliğin ve paylaşmanın adı Ramazan ayı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen mahallelerde iftar yemeği dağıtımları devam ediyor.

Her akşam iftar öncesi farklı mahallelerde kurulan Mobil Aşevi, Kepez Baraj mahallesinde muhtarlık yakınındaki park alanında vatandaşlarla buluştu.

Halkın iftar sofrası için özenle hazırlanan 4 çeşit yemek ikram edildi. Mobil Aşevinin Baraj Mahallesi menüsünde mercimek çorbası, etli kuru fasulye, pilav ve tahin helvası yer aldı.

Mobil Aşevi'nin gelenekselleştiğini belirten mahalle sakinleri bunun her Ramazan ayında Büyükşehir'in beklenen bir hizmeti olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

YEMEK İKRAMI RAMAZAN AYI BOYUNCA SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Aşevi, her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşacak.

Mobil Aşevi 25 Şubat Çarşamba Barış Mahallesi Aydınlar Camii önü, 26 Şubat Perşembe Habipler Pazar yeri, 27 Şubat Cuma Erenköy Pazar yeri, 28 Şubat Cumartesi Varsak Karşıyaka Mahallesi muhtarlık yanı, 1 Mart Pazar Ünsal Mahallesi Pazar yerinde iftar öncesi yemek ikramı gerçekleştirilecektir.

Saat 18.00 itibarıyla başlayacak dağıtımlarda, günlük 1000 kişilik dört çeşit sıcak yemek ikram edilecek.