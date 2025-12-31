Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı 16 gençlik merkezi, 2025 yılı boyunca yaklaşık 450 bin gence eğitimden sosyal yaşama uzanan geniş imkanlar sunarak gençlerin buluşma noktası oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da gençlerin daha donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmaları için destek ve yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ders çalışılabilecek alanların, kütüphanelerin ve dinlenme salonlarının yer aldığı gençlik merkezleri ile gençlere güvenli ve konforlu buluşma mekanları sunuyor.

2025 yılında yaklaşık 450 bin genç, ücretsiz internet erişiminin sağlandığı ve içecek ikramının yapıldığı 16 gençlik merkezinden faydalandı. Sınav zamanlarında 24 saat hizmet veren ve sıcak çorba servisinin de yapıldığı merkezler, gençlerin sadece sınavlara değil; aynı zamanda hayata hazırlanabileceği bir adres haline geldi. Dijital Gençlik Merkezi'nde ise gençlere yapay zekâ, finansal okuryazarlık, robotik kodlama eğitimleri veriliyor.

Gençlik merkezlerinde, akademik başarıyı destekleyen çalışmalar kapsamında öğrencilere yönelik TYT ve AYT deneme sınavları da düzenleniyor. Verimli ders çalışma teknikleri, motivasyon ve sınav kaygısıyla başa çıkma konularında ise uzmanlar tarafından bilgilendirici seminerler gerçekleştiriliyor. Gençlik merkezlerinin sunduğu imkanlardan yararlanan gençler, konforlu bir ortamda ders çalışmaktan büyük keyif aldıklarını belirterek Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.