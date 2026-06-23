Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerini zeytin güvesine karşı uyardı. İzleme tuzaklarında yapılan kontroller sonucunda zararlının ekonomik zarar eşiğine ulaştığı belirlenirken, üreticilere ilaçlama duyurusu yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde zeytin bahçelerinde yürütülen zararlı takibi çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bursa genelinde kurulan izleme tuzaklarında gerçekleştirilen kontroller sonucunda zeytin güvesi popülasyonunun ekonomik zarar eşiğine ulaştığının tespit edildiğini belirten müdürlük, bu kapsamda zeytin üreticileri için ilaçlama duyuruları yayımladı. Sahada bulunan müdürlük ekipleri, verimli ve sağlıklı bir üretim sezonu için mücadele çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin zararlıyla mücadelede yapılan uyarıları dikkate almalarının önemine dikkat çekerek, kontrollerin düzenli şekilde devam edeceğini açıkladı.