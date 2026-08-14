Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Akın, 'COP31 Yolunda İklim Dirençli Şehirler Zirvesi'ne katıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de hayata geçirilen çevre, enerji, su yönetimi ve afetlere hazırlık çalışmalarını anlatan Akın, afetlere dirençli bir Balıkesir için atılan her adımın gelecek nesillerin yarınlarına yapılmış önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Ankara'da düzenlenen COP31 Yolunda İklim Dirençli Şehirler Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de sürdürülebilir kalkınma yolunda atılan adımları, kaynakları koruyarak ve afetlere karşı kenti güçlendiren çalışmaları konuklarla paylaştı.

İklim değişikliğinin geleceğin meselesi değil, bugünün meselesi olduğunu dile getiren Ahmet Akın, 'İklim değişikliği geleceğin meselesi değildir. Bugünün meselesidir, hepimizin meselesidir. Bu nedenle bugün buradaki asıl gündemimiz ortak sorumluluğu birlikte üstlenmektir. Ve bu sorumluluk, yalnızca çevre politikalarının değil; şehir planlamasının, ulaşımın, altyapının, tarımın, su yönetiminin, enerjinin ve en önemlisi insan hayatını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerin kendi deneyimlerini ortaya koyması, karşılaştıkları sorunları anlatması ve çözüm önerilerini paylaşacağı bu etkinlikleri çok önemsiyorum. Çünkü iklim değişikliğinin etkisini tüm şehirlerde farklı biçimlerde yaşıyoruz ve birbirimizin deneyimlerinden ilham alıyoruz. Ortak bir gerçeğimiz var: Şehirlerimizi daha dirençli hale getirmek zorundayız. Bunu yaparken de yalnızca bugünün sorunlarına cevap vermemeli, gelecek nesillere nasıl bir yaşam bırakacağımızı da düşünmeliyiz.' ifadelerini kullandı.

'AFETLERE KARŞI DİRENÇ KAPASİTESİ ARTIRILDI'

Balıkesir'in tarımı, hayvancılığı, ormanları, su kaynakları ve kıyılarıyla iklim değişikliğinin etkilerinin çok yönlü ele alınması gereken özel bir kent olduğunu söyleyen Akın, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları da zirvede paylaştı.

Entegre atık yönetimi sistemiyle atıkların bertaraf edildiğini, tesiste yılda 50 bin megawattın üzerinde enerji üretildiğini belirten Akın; sıfır atık, tarımsal atıkların toplanması, çevre eğitimi ve denizlerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Balıkesir'in yenilenebilir enerji potansiyeline de dikkat çeken Akın, rüzgâr enerjisinde '1467 MW kurulu güce' ulaşıldığını söyledi. Afetlere karşı hazırlık kapsamında ise Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) kurulduğunu ve kentin afetlere karşı direnç kapasitesini artıracak çalışmaların devam ettiğini aktardı.