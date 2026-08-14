Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek verilmeye başlandığını ve davaya müdahil olunacağını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan '15 Yaşındaki Kız Çocuğu Temizliğe Gittiği Evde Tecavüze Uğradı' başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın kamuoyuna yansımasının ardından Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ve mağdur çocuk ile ailesiyle görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

PSİKOSOSYAL DESTEK BAŞLATILDI

Açıklamaya göre uzman ekipler tarafından çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatıldı. Çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirlerinin de devreye alındığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın yargı sürecini yakından takip edeceğini belirterek failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, 'Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.