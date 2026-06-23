Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), turistik tanıtım amacıyla cadde, meydan, sahil ve parklara yerleştirilen kameraların canlı yayınlanmasına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, kişilerin yüzlerinin ve araç plakalarının görülebildiği yayınların kişisel veri işleme faaliyeti olduğunu belirterek, hukuki dayanağı olmayan uygulamaların durdurulması gerektiğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belediyeler tarafından turistik bölgelerde kurulan kameraların internet üzerinden canlı yayımlanmasına ilişkin çok sayıda ihbar ve şikâyet geldiğini açıkladı.

KVKK tarafından yapılan incelemelerde, bazı belediyelerin yayınladığı görüntülerde vatandaşların yüzlerinin seçilebildiği ve araç plakalarının okunabildiği tespit edildi. Kurum, bu tür görüntülerin kişisel veri kapsamında değerlendirildiğini ve kayıt yapılmasa dahi internet üzerinden canlı yayımlanmasının bir kişisel veri işleme faaliyeti olduğunu belirtti.

'ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKINA MÜDAHALE OLUŞTURABİLİR'

Açıklamada, belediyelerin kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve yetkisiz erişimi önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olduğu vurgulandı. KVKK, turistik tanıtım amacıyla yapılan canlı yayınların, kişilerin sosyal hayatlarını sürdürdüğü meydan, yürüyüş yolu, oturma alanı ve kumsal gibi bölgelerde mahremiyet beklentisini etkileyebileceğine dikkat çekti. Kurum değerlendirmesinde, görüntülerin sınırsız sayıda kişi tarafından izlenebilmesinin kötü niyetli kullanım riskini artırdığı, bu nedenle kişilerin temel hak ve özgürlükleri açısından telafisi güç sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

BELEDİYELERE 'CANLI YAYINI DURDURUN' ÇAĞRISI

KVKK, gerçek kişilerin kimliğinin tespit edilmesine imkân veren ve yasal bir dayanağı bulunmayan mevcut canlı yayın faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, turistik tanıtım faaliyetlerinin kişisel veri içermeyen alternatif yöntemlerle yapılabileceği belirtilerek, kişilerin tanımlanmasını engelleyecek şekilde görüntüleme veya fotoğraf paylaşımı gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kurum ayrıca, kişisel veri güvenliği yükümlülüklerine ve Kurul kararlarına uygun hareket etmeyen belediyeler hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanabileceğini açıkladı.