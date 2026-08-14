Kocaeli Büyükşehir İSU Genel Müdürlüğü geleceği inşa ediyor; Kandıra doğu sahillerine 139,5 km'lik altyapı yatırımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra'nın doğu sahillerinde çevrenin korunması ve gelecekte oluşabilecek ihtiyaçların bugünden karşılanması amacıyla önemli bir yatırıma hazırlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, çevre odaklı yatırımlarına Kandıra'nın doğu sahillerinde bir yenisini daha ekliyor. Artan nüfusa paralel olarak gelişen su ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını da şekillendiriyor.

İnsan ve çevre odaklı çalışmalarını üst seviyeye taşıyan Büyükşehir, bu kapsamda Sakarya il sınırına yakın bölgede planlanan 'Kandıra Doğu Sahilleri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' ile Babalı, Çamkonak, Akçabeyli, Karaağaç, Ballar ve Pınardüzü mahallelerinin uzun yıllar boyunca ihtiyaç duyacağı çevre altyapısını oluşturacak. Proje kapsamında ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yanı sıra bölgenin ihtiyacına cevap verecek atık su kollektör ve şebeke hatları, içme suyu iletim ve şebeke hatları ile atık su terfi istasyonları da eş zamanlı olarak hayata geçirilecek. Böylelikle bölgenin çevre altyapısı bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilirken, doğal yaşamın korunmasına da önemli katkı sağlanacak.

139,5 KİLOMETRE YENİ ALTYAPI HATTI YAPILACAK

Yatırım kapsamında yaklaşık 30 bin metre içme suyu hattı ile 109 bin 500 metre atık su şebeke ve kollektör hattı olmak üzere toplam 139,5 kilometre yeni altyapı hattı inşa edilmesi planlanıyor. Yapılan değerlendirmelerde bölgenin yazlık yerleşik nüfusunun 40 bine ulaşabileceği, özellikle Babalı ve Dikili sahil bölgelerinde günübirlik ziyaretçilerle birlikte eşdeğer nüfusun 50 bin kişiye kadar çıkabileceği öngörüldü. Yaz dönemindeki içme suyu tüketiminin kış aylarına göre yaklaşık yedi kat arttığının belirlenmesi üzerine altyapı sistemi bu kapasite esas alınarak projelendirildi. Toplam 20 bin metreküp/gün kapasiteye sahip olacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin ilk aşamada 10 bin metreküp/gün kapasiteli bölümü hizmete alınacak.

Bölgedeki atık suların kontrollü şekilde toplanması ve ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştırılması amacıyla projeye, 3 keson ve 5 paket tip olmak üzere toplam 8 atık su terfi istasyonu dâhil edildi. Kurulacak modern altyapı sistemiyle evsel nitelikli atık sular ileri biyolojik arıtma süreçlerinden geçirilerek ilgili mevzuatta belirlenen standartlara uygun biçimde deşarj edilecek. Böylece bölgenin gelişen yerleşim ve turizm potansiyeline paralel olarak çevre altyapısı güçlendirilirken, Karadeniz'in doğal dengesi ve kıyı ekosisteminin korunmasına katkı sağlanacak.

YATIRIM İKİ ETAPTA HAYATA GEÇİRİLECEK

Proje iki etap hâlinde uygulanacak. İlk etapta Çamkonak, Karaağaç, Akçabeyli, Ballar ve Pınardüzü mahallelerine hizmet verecek 27 bin 500 metre atık su kollektör hattı ile 3 atık su terfi istasyonu inşa edilecek. İkinci etapta ise Babalı Mahallesi'nin atık su kollektör ve şebeke hatları ile 5 atık su terfi istasyonu yapılacak. Diğer mahallelerde eksik kalan atık su şebekelerinin de tamamlanmasıyla bölgenin tamamı modern atık su altyapısına kavuşturulacak. 20-30 YIL

Yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamakla sınırlı tutulmayan yatırımda, bölgenin gelecek 20-30 yıl içindeki gelişimi de göz önünde bulunduruldu. Özellikle yaz aylarında nüfusu katlanan Kandıra'nın ihtiyaçları bugünden planlanırken, çevreyi koruyan altyapı yatırımlarıyla Karadeniz'in doğal güzelliklerinin gelecek nesillere taşınması amaçlandı.

MAVİ BAYRAKLI SAHİLLER İÇİN GÜÇLÜ ALTYAPI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, çevre yatırımlarını yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, geleceğin yaşam koşullarını güvence altına almak amacıyla planlıyor. Kandıra'nın her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan mavi bayraklı sahillerinde deniz suyu kalitesinin korunması ve artan turizm hareketliliğinin çevre üzerinde oluşturabileceği etkilerin önlenmesi amacıyla hazırlanan Kandıra Doğu Sahilleri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, bölgenin çevre altyapısını uzun yıllar boyunca güvence altına alacak. Güçlü atık su altyapısı ve ileri biyolojik arıtma sistemi sayesinde Karadeniz'in deniz ve kıyı ekosistemi korunurken, Kandıra'nın çevresel değerleri ile mavi bayraklı sahilleri de gelecek nesillere taşınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, güçlü şehirlerin ancak güçlü bir altyapıyla mümkün olabileceğine her fırsatta vurgu yapıyor. Altyapı yatırımlarının şehirlerin görünmeyen ancak hayatın her alanına dokunan en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Başkan Büyükakın, projeleri yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, gelecek 20-30 yılın koşullarını dikkate alarak planladıklarını ifade ediyor.