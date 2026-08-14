İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı 'AK Parti, Milletle Birlikte Yazılan Çeyrek Asırlık Dönüşüm Hikâyesi' başlıklı makalenin Al Arabiya'da Arapça ve İngilizce yayımlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı makale, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'da Arapça ve İngilizce olarak yayımlandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, paylaşımında Erdoğan'ın makalesinde AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yürüyüşünü yalnızca bir parti tarihi olarak değil, milletle birlikte gerçekleştirilen Türkiye dönüşümünün hikâyesi olarak ele aldığını belirtti.

'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle başlayan siyasi yürüyüşün temel dayanağının millet iradesi olduğuna dikkat çekilen makalede; demokrasi, kalkınma, eğitim, sağlık, savunma sanayisi, enerji ve ileri teknoloji alanlarında elde edilen kazanımlar vurgulandı. KAAN, TOGG, millî savunma sistemleri ve uzay programı gibi projelerin Türkiye'nin stratejik bağımsızlık hedefindeki ilerlemesinin göstergeleri olduğu ifade edilirken, geleceğe ilişkin reform ve değişim iradesinin önemine de dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'AK Parti, Milletle Birlikte Yazılan Çeyrek Asırlık Dönüşüm Hikâyesi' başlıklı makalesi, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'da Arapça ve İngilizce olarak yayımlandı.



Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yılı: pic.twitter.com/ig1QFvYipl — Burhanettin Duran (@burhanduran) August 14, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinde, milletin değişen beklentileri, gençlerin gelecek arayışları ve ekonomik zorlukların açık yüreklilikle değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, Türkiye'nin yeni dönemde de reformlarla yoluna devam edeceği mesajı verildi. Duran, Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun; güçlü demokrasiye, üretken ekonomiye, ileri teknolojiye, etkin dış politikaya ve güçlü toplumsal dayanışmaya sahip bir Türkiye'yi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha ileri taşımak olduğunu ifade etti.