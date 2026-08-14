Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordineli çalışmalarıyla son dört ayda 30 dosyada 35 cinayetin çözüldüğünü açıkladı. Bu sabah Kırıkkale'de 2014, Kızılcahamam'da 2018 tarihli iki dosyada da önemli operasyonlar düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda 4 ay içinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi.

Bu sabah iki ayrı dosyada kritik gelişmeler yaşandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturmada, 2014'te kaybolan ve 2025'te bir ikametteki derin dondurucuda cansız bedeni bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayeti yeniden incelendi.

98 kişinin ifadesi alındı, 112 kurumla yazışma yapıldı. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve yeni bulgularla 17 şüpheli belirlendi; operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Kızılcahamam'da ise 2018'de öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve beyanlar detaylı değerlendirildi.

Daha önce verilen 'ek kovuşturmaya yer olmadığı' kararı kaldırıldı ve şüpheli Halil Can Çelik bu sabah gözaltına alındı.

Kırıkkale ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür eden Bakan Gürlek, 'Aradan kaç yıl geçerse geçsin yeni delillerin peşinden gitmeye ve faillerin yargı önünde hesap vermesi için çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'mızın ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dört ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı.



Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki ayrı: — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 14, 2026