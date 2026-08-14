Ticaret Bakanlığı, yurt dışından geçici olarak getirilen kara taşıtlarına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle emeklilik belgesinin kapsamı netleştirilirken, geçici olarak getirilen araçların kimler tarafından kullanılabileceğine ilişkin kurallar da yeniden belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın, geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği'nde yaptığı değişiklik bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Seri No: 9 ile yapılan düzenlemeyle, 2011 tarihli Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

EMEKLİLİK BELGESİNE YENİ TANIM

Düzenlemeyle 'emeklilik belgesi'nin kapsamı yeniden belirlendi. Buna göre belge; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin yurt dışında emekli olduğunu gösteren, çalışmaya bağlı olarak hak edilen ilgili ülkenin sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında düzenlenen belgeyi ifade edecek. Belgenin ayrıca elçilik, konsolosluk veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümeli suretinin bulunması gerekecek.

ARACI KİMLER KULLANABİLECEK?

Tebliğde, turistik kolaylıklardan yararlanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtların kullanımına ilişkin düzenleme de yapıldı. Buna göre araçlar, izin hak sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, usul veya füruu tarafından kullanılabilecek. Ayrıca izin hak sahibinin araçta bulunması şartıyla, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan diğer kişiler de taşıtı kullanabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.