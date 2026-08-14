6 Şubat depremlerinin ardından kapsamlı güçlendirme, onarım ve yenileme çalışmalarından geçirilen Gaziantep Arkeoloji Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde kapsamlı bir yenileme süreci yürütüldüğünü açıkladı.

Zemin etütlerinden taşıyıcı sistem ve çatı güçlendirmelerine, iç ve dış cephe yenilemelerinden teşhir ve tanzim çalışmalarına kadar müzenin tüm bölümleri elden geçirildi.

Vitrin, kaide ve sergileme alanları da çağdaş müzecilik anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlendi. Bakan Ersoy, müzenin yeniden hizmete sunulmasında emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm uzman, ekip ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.