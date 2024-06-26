Kendine özgü sesi ve dokunuşuyla Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Zeynep Bastık, bu akşam kültür Park Açık Hava Sahnesinde Bursalı sevenleriyle buluşacak.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kendine özgü sesi ve muhteşem sahne performansıyla ses getiren Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Zeynep Bastık, bu akşam Bursa Kültür Park Açık Hava Sahnesi'nde şarkılarıyla Bursalı dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Müzik dolu bir geceye imza atacak olan, Zeynep Bastık, bir birinden güzel şarkılarını Bursalılar için söyleyecek.