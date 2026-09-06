Gördes'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünde, Işın Karaca Gördeslilerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen konserde, Gördesliler kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşadı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde Gördes'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünde Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca'yı Gördeslilerle buluşturdu. Gördes Bülent Ecevit Kültür, Sanat ve Etkinlik alanında gerçekleştirilen konseri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de takip etti.

Alanı dolduran Gördesliler, Işın Karaca'nın şarkılarına hep birlikte eşlik ederek, kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşadı. Sahnede yüksek enerjisi ve güçlü yorumuyla büyüleyen Işın Karaca, dünden bugüne imza attığı en sevilen şarkılarını Gördesliler için seslendirdi. Türk pop müziğinin klasikleşen eserlerinden oluşan geniş repertuvarıyla müzikseverlere adeta müzik ziyafeti sundu.

Konser esnasında sahneye çıkarak, sanatçı Işın Karaca'ya çiçek takdim eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Gördeslilere Başkan Besim Dutlulu'nun selamlarını iletti. Genel Sekreter Deste, 'Anadolu kadınının, gücünü, dirayetini, cesaretini temsil eden Şehit Makbule'nin doğduğu, büyüdüğü, savaştığı ve şehit düştüğü topraklardayız. Çok özel bir gün. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bugün biz burada eğlenebiliyorsak, Işın Karaca'yı dinleyebiliyorsak, onun cesareti sayesinde daha 20 yaşında düşman işgalinde çatışırken şehit düşen bir kadının toprağı burası çok değerli, çok özel bir yer' ifadelerini kullandı.