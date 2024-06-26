Eğlence dünyasının parlayan yıldızı DJ Yeşim Çankal, Grand Yazıcı Club Marmaris Palace Beach'teki sahne performansıyla büyüledi.BURSA (İGFA) - Bursalı ünlü iş insanı Serkan Yazıcı'nın organize ettiği bu özel etkinlikte, Çankal'ın enerjisi ve yeteneği adeta zirve yaptı. Türkiye'nin önde gelen gece kulüplerinde sıklıkla sahne alan ve dinleyicilerini coşturan DJ, bu gece de konuklarına unutulmaz anlar yaşattı.

Müziğin her alanında aktif olan Çankal, DJ'liğin yanı sıra müzik prodüksiyonuyla da ilgilendiğini belirterek, müziğe duyduğu tutku ve yaratıcılığıyla sektörde daha da öne çıkmak için çalıştığını kaydetti.

Sahne performanslarındaki başarısını prodüksiyon alanında da sürdürmeye kararlı olduğunu anlatan Çankal'ın, adından daha çok söz ettireceğe benziyor.