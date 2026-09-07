Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, 6 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bir kez daha binlerce müzikseverle buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Harbiye'yi hınca hınç dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, güçlü sesi, sahne enerjisi ve zengin repertuvarıyla büyük alkış aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Geceye 'Daha Yolun Başındayım' ile başlayan Sibel Can; 'Arap Saçı', 'Bil Diye Söylüyorum', 'Kış Masalı', 'Çakmak Çakmak', 'Gül Döktüm Yollarına', 'Yalnızlar Treni', 'Beni Yak', 'Paramparça' ve 'Padişah' gibi kariyerine damga vuran şarkılarının yanı sıra, akustik bölümde 'Bize Has', 'Rüyalarda Buluşuruz', 'Üşüyorum', 'Hançer', 'Sen Gelmez Oldun', 'Lale Devri' ve 'Begonvil'i seslendirdi.

Türk Sanat Müziği'nden türkülere, poptan arabeske uzanan geniş repertuvarında 'Senede Bir Gün' ve *'Uzun İnce Bir Yoldayım'*a da yer veren sanatçı; Volkan Konak'ın 'Ben Seni Sevdiğimi', Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' ve Candan Erçetin'in 'Yalan' eserlerini de kendine özgü yorumuyla seslendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde hareketli şarkılar ve potporilerle tempo yükselirken Harbiye adeta dev bir koroya dönüştü.

Gecede Filenin Sultanları'nın başarısı da unutulmadı. Sibel Can ve Harbiye'yi dolduran binlerce müziksever, milli takımın başarısını büyük bir coşkuyla kutladı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden seyircilerle birlikte Harbiye'de renkli görüntüler yaşanırken, Sibel Can da Filenin Sultanları'nın başarısına duyduğu mutluluğu paylaştı. Sanatçı ve Harbiye seyircisi, milli takımın gurur veren başarısında adeta tek yürek oldu.

Gecenin en coşkulu anlarından biri ise 'Kıyamam' ile yaşandı. Sibel Can'ın Eypio ile birlikte Sony Music Türkiye etiketiyle yayımladığı ve kısa sürede büyük başarı yakalayan şarkıyı Harbiye sahnesinde alkışlar eşliğinde seslendiren ünlü sanatçıya, mekânı hınca hınç dolduran müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti.

Sibel Can, müzikal performansının yanı sıra sahne şıklığıyla da göz kamaştırdı. Gece boyunca Amor Gariboviç imzalı iki farklı özel tasarım kostüm giyen sanatçı, zarafetiyle de büyük beğeni topladı.

2026 konser maratonuna hız kesmeden devam eden Sibel Can, yoğun istek üzerine 28 Eylül'de yeniden Harbiye sahnesinde olacak. Sanatçı, 28 Eylül konseriyle bu sezon beşinci kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.