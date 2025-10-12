24. ve 25. Dönem Bursa Milletvekili olan AK Parti MKYK Üyesi iş insanı Önder Matlı tarafından kurulan Matlı Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'nın tescili bugünkü Resmi Gazete'de ilan edildi. Vakıf, eğitim, sağlık, sosyal yardım ve kültür alanlarında faaliyet göstererek ahlaklı ve erdemli nesiller yetiştirmeyi amaçladı.

BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bursa merkezli Matlı Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı resmiyet kazandı. Vakfeden Önder Matlı olan vakfın ikametgahı Bursa olarak belirlendi.

İlana göre vakfın tescil kararı, Bursa 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 27 Haziran 2025 tarihli ve E:2025/460, K:2025/95 sayılı kararıyla verildi. Karar, 7 Temmuz 2025'te kesinleşirken, 9 Eylül 2025'te tavzih edildi.

Eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür ve spor alanlarında çalışmalar yürütecek olan Vakıf; ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait işletmelerle cami ve Kur'an kursları açarak insanlığın bilgi, görgü, kültür ve eğitimine katkı sağlayacak. Amaç, ahlaklı, bilgili, sağlıklı ve erdemli nesiller yetiştirmek olarak tanımlandı.

Mal varlığı 2 milyon TL nakit olarak kaydedilen Vakfın Yönetim Kurulu'nda Önder Matlı, Ali Kerem Matlı ve Tuğba Matlı yer aldı.

Vakfın sona ermesi halinde kalan mal ve haklar, mütevelli heyetinin oybirliğiyle belirleyeceği kurumlara devredilebilecek.