Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde şap aşılama çalışmaları sırasında meydana gelen olayda veteriner hekim sokak köpeği tarafından ısırıldı. Veteriner hekim, hastanedeki tedavi sonrasında taburcu edildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mustafakemalpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Mahmut Hasanoğlu, ilçede devam eden şap aşılama çalışmaları sırasında bir sokak köpeği tarafından ısırıldı.

Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan Hasanoğlu, burada gerekli tedavi işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Veteriner Hekim Mahmut Hasanoğlu'nun durumu iyi olduğu öğrenildi.