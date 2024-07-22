Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'ndeki yol çalışması sırasında çakılların etrafa saçılması ve alanda uyarı levhası bulunmaması sürücüleri isyan ettirdi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki iki şeritli yolun, yol çalışması sebebiyle tek şeride düşürülmesi trafik akışını olumsuz etkilerken, çalışma alanına dökülen çakıl taşlarının etrafa dağılması da kazalara davetiye çıkardı.

Sürücüler, yolun kazılıp üzerine çakıl döküldükten sonra asfalt yapılmamasına ve söz konusu alanda herhangi bir uyarı levhası bulunmamasına tepki gösterdiler.